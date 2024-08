Paura durante Real-Barcellona partita sospesa e stadio evacuato | cosa è accaduto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 4 agosto 2024)Madrid-era uno degli appuntamenti più attesi di questa estate, ma laè statadopo solo 11 minuti. Il motivo è incredibile. L’allarme è scattato dopo solo 11 minuti:Madrid esono stati costretti a fermarsi e lasciare il campo su ordine dell’arbitro mentre le autorità locali hanno iniziato a sgomberare d’urgenza il MetLife Stadium di East Rutheford nel New Jersey. Una decisione improvvisa che ha portato da un lato stupore per i calciatori e per i due tecnici e dall’altro un po’ diper quello che stava accadendo negli Stati Uniti. Ancelotti – cityrumors.it – foto screenshot video XFortunatamente la situazione è ritornata alla normalità dopo circa un’ora e le due squadre sono riuscite a portare al termine una delle amichevoli più attese di questa estate.