Meteo Italia fiammata di caldo in arrivo | oltre i 40 gradi

(Di domenica 4 agosto 2024) Inizia da domani il periodo piùdell’estate. Le temperature inizieranno a salire in modo significativo giorno dopo giorno, con il picco previsto intorno a martedì 13 e mercoledì 14 agosto. Le previsioniindicano un’escalation termica che interesserà gran parte del paese. Già da venerdì 9 agosto Roma vedrà le temperature salire tra i 37 e i 38, mentre Firenze raggiungerà i 40sabato 10 agosto. Anche Bologna non sarà immune, con i termometri che segneranno 37già giovedì prossimo, e Milano, Napoli e Cagliari non resteranno indietro. Nel dettaglio, Milano avrà 35nel prossimo weekend, Napoli raggiungerà i 36, mentre nel Cagliaritano si potranno toccare i 38da metà settimana.