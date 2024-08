Mauro Nespoli | Qualche errore ma anche un po’ di sfortuna Los Angeles 2028? Ci penserò

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)ha salutato le Olimpiadi di Parigi 2024. L’arciere azzurro ha ceduto nel torneo individuale maschile ai quarti di finale al fortissimo coreano Lee Wooseok, con il punteggio di 4-6, in un duello dove comunque l’italiano ha mostrato tutta la sua bravura lottando di fatto alla pari con uno dei mostri sacri della disciplina. Intervistato dalla Fitarco, il lombardo ha detto: “Non c’è stata differenza con il coreano, ho tirato molto bene, non sono contento di tornare a casa con questa sconfitta, perché il match è stato molto equilibrato. Nell’ultimo set ho scelto di mirare verso sinistra dopo aver valutato il vento, è stato un nove così come la seconda freccia, mentre la terza ho cercato di ritrovare il centro ma senza arrivare al 10. Sono contento di come ho tirato, è stata una bellissima esperienza che purtroppo finisce a un passo dalle sfide per le medaglie“.