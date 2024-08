Lyles nuovo re dei 100 metri Jacobs chiude quinto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 agosto 2024) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Marcellcede lo scettro a Noah. Il 27enne statunitense campione del mondo in carica vince la finale dei 100allo Stade de France in 9?79 che gli vale anche il personale. Beffato al fotofinish il giamaicano Kishane Thompson, che taglia il traguardo con lo stesso crono ma deve accontentarsi dell’argento. Completa il podio l’altro statunitense Fred Kerley in 9?81. Per, partito bene – più reattivo rispetto ai primi due nello scatto dai blocchi – arriva solo unposto, nonostante il primato stagionale di 9?85. “Non posso essere troppo contento, avevo preso un tempo di reazione molto buono, poi c’è stata una fase dove dovevo continuare a spingere e non sono riuscito – ammette a Rai Sport – Però dispiace, credevo veramente di poter prendere questa medaglia.