Losi Europa e orgoglio Il titolo con il Cus Bologna e la società con mia moglie I canestri sono la mia vita

(Di domenica 4 agosto 2024) Che fosse un predestinato deilo si doveva intuire dal nome. Papà Vanni chiamò lui Jordan e il fratello, di cinque anni più giovane, Michael. Facile pensare a Michael Jordan. Solo che papà Vanni precorse i tempi, decidendo questi due nomi quando ‘Sua Altezza’ non era ancora il fenomeno mondiale che sarebbe diventato. Jordan, 44 anni il 2 ottobre, è l’allenatore che ha guidato l’Università dialla conquista dell’. Mai un ateneo italiano si era spinto così in alto agli Europei: le ragazze di Jordan, a Miskolc, in Ungheria, hanno fatto il miracolo. Cresciuto nelle giovanili della Fortitudo,ha girato l’Italia e tutte le categorie Tortona, Ferrara, Ferentino, Verona, San Severo, Torino e Mantova. Portando ovunque il marchio di fabbrica: Jordan era uno specialista del tiro dalla lunga distanza.