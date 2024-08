LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | dalle 9 30 gli ottavi di finale c’è Mauro Nespoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.18 Sulla sua strada aglitroverà l’ostico canadese Eric Peters, numero 5 del ranking mondiale proprio comea 233 punti. Una sfida che si preannuncia equilibrata e già difficile. I due in carriera non si sono mai affrontati. 9.14 Il grande giorno diche parte daglidiper provare a ripetere la cavalcata che lo portò alla medaglia d’argento nel 2021 a Tokyo. 9.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella fasedella prova individuale maschile dicon. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella fasedella prova individuale maschile diconalledi2024.