LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Bacosi e Bartolomei cercano il 50 50 per sperare

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:18 Stando al programma, alle 9:30 salirà in pedana Martina. A partire dalle 10:05 invece sarà il turno di9:15 Diamo uno sguardo al gruppo di testa: al comando svettano con 74/75 la tedesca Nele Wissmer e la britannica Amber Jo Rutter, mentre alle loro spalle ci sono a quota 73/75 la statunitense Austen Jewell Smith la messicana Gabriela Rodriguez. 9:11 Inutile fare giri di parole. Le possibilità di qualificazione persono ridotte al lumicino. Le azzurre per prima cosa dovranno sparare 50/50.