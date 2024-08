Le pillole di Polly | recensione di Rien ne va plus di Antonio Manzini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024) Povero Rocco Schiavone. Sono anni che riga dritto e ha più o meno rinunciato alle imprese non propriamente legali che qualche volta si concedeva in passato. E che dire di tutti i casi di omicidio che ha risolto brillantemente? Il destino beffardo, tuttavia, se ne infischia dei suoi meriti e si guarda bene dal premiarlo per il suo impegno. Deve essere questo il motivo per cui, da un po’ di tempo, il vicequestore è costretto ad assistere al progressivo sgretolamento della sua squadra, con l’eccezione del fidatoScipioni. Schiavone era già abituato a non fidarsi né di D’Intino e De Ruta, che hanno una capacità investigativa pari a quella di Stanlio e Ollio, né dell’agente Ugo Casella, che ogni tanto ha qualche buona intuizione ma, per lo più, dopo essere arrivato in ufficio mette il cervello in letargo come fanno gli orsi nella stagione invernale.