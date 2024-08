In attacco piace Lind del Silkeborg Passi avanti per l’affare Lapadula

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Grandi manovre del Pisa in, guardando anche alla difesa e a centrocampo. Non c’è solonel mirino dei dirigenti nerazzurri in. I direttori Davide Vaira e Giovanni Corrado si sono interessati infatti anche a un giovane di prospettiva, l’attaccante danese AlexanderRasmussen, 22 anni, di proprietà del. Il giocatore è stato seguito dagli osservatori della società nerazzurra che potrebbe piazzare un’offerta per il suo cartellino a titolo definitivo. Ma chi è? L’attaccante ha disputato 20 partite segnando 10 gol nello scorso campionato danese, attirando dapprima le attenzioni del Bologna che lo aveva vagliato come vice Zirkzee nello scorso gennaio. Fisicamente roccioso, con 85 chili per 186 centimetri, la sua struttura fisica è sorretta anche da una buona tecnica nello stretto, ma anche velocità negli spazi aperti.