Il nuovo Fano Calcio entra al ’Mancini’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilha preso possesso venerdì scorso dello stadio "Mancini", la prima struttura sportiva nella disponibilità della nuova società, che gli è stata concessa dall’Amministrazione comunale dopo che il 30 giugno scorso non era stata rinnovata la convenzione con l’Alma Juventus. Una decisione annunciata dal sindaco Luca Serfilippi durante la presentazione del club. "Ci siamo presi la responsabilità politica e tecnica – ha detto il primo cittadino – di non rinnovare la concessione dello stadio che da oggi (giovedì 1° agosto, ndr) passerà alcon il nullaosta di tutte le società fanesi". Il presidente Giovanni Mei e il direttore generale Luca Alessandrini hanno quindi compiuto un primo sopralluogo in modo da organizzare nella prossima settimana l’allestimento di tutti i materiali che servono all’operatività della nuova società.