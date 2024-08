Il caso ‘campo’ e la soluzione ponte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Lo scorso mese il Paperino San Giorgio ha di fatto liberato la "storica" sede di via del Ferro, visto che nell’area sorgerà il nuovo "Textile Hub". Quando era stato deciso il trasferimento della società, il progetto prevedeva la possibilità di utilizzare il nuovo impianto che il Comune di Prato sta realizzando a poche centinaia di metri di distanza in via Lille. Ma una serie di contrattempi, compreso il fallimento della ditta che aveva vinto l’appalto del primo lotto, ha fatto slittare il completamento dei nuovi campi. Laè stata trovata nell’impianto di San Giorgio che ha tuttavia richiesto una serie di lavori di ripristino in quanto da tempo inutilizzato. Si è reso necessario intervenire ad esempio anche sugli spogliatoi, sia a causa dell’inutilizzo che per alcuni atti vandalici di cui sarebbero stati oggetto nel corso degli anni.