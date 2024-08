Gottardi Menegatti-Hughes Cheng oggi beach volley Olimpiadi 2024 | orario programma tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) I tornei diproseguono a grande ritmo alledi Parigi. L’agenda del torneo femminile presenta una nuova giornata assai fitta di incontri, valida per gli ottavi di finale: in uno di questi saranno impegnate anche le azzurre Valentinae Marta. La coppia italiana, che ha superato il girone eliminatorio, si giocherà il passaggio ai quarti di finale contro le temibilissime americane Sarae Kelly, campionesse del mondo lo scorso ottobre in Messico. Il torneo olimpico disi gioca da sabato 27 luglio a sabato 10 agosto. E’ possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedica alleunazione con 10 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky.