Errani Paolini-Andreeva Shnaider oggi Olimpiadi 2024 | orario esatto finale partite precedenti tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Sarae Jasminescenderanno in campo, domenica 4 agosto, per disputare ladel torneo di doppio femminile del tennis a Parigicontro le atlete individuali neutrali di passaporto russo Mirrae Diana. Si tratta di un traguardo mai raggiunto dall’Italia nel tennis alle: le azzurre, accreditate della testa di serie numero 3, giocheranno l’ultimo atto sul Court Philippe Chatrier, nel terzo match in programma dalle ore 12.00, dopo laper il bronzo di doppio femminile e laper l’oro di singolare maschile. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.