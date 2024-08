Corriere dello Sport – Chiesa la Premier resta fredda e Fali torna dalla Juve

Leggi tutta la notizia su justcalcio

TORINO – La telenovela non è di immediata risoluzione. Servirà ancora del tempo, e non ce ne è più molto, per trovare una strada condivisa senza strappi o tensioni, considerando che i rapporti tra l'entourage dell'attaccante e Giuntoli non sono buoni e il desiderio è quello di cercare una sistemazione soddisfacente per il Nazionale. Anche in virtù del feeling lavorativo tra Ramadani e il direttore dell'area tecnica bianconera, noto dai tempi del Napoli, da più parti viene esclusa la volontà di partire a zero. Non a caso, proprio nelle prossime ore il procuratore del calciatore sarà di nuovo in Italia per un confronto con la Juve dopo il blitz in Inghilterra, che al momento non ha scatenato vere e proprie offerte per l'ex Viola.