Coppa Italia oggi finisce il turno preliminare anche col lato Inter

Dopo le prime due partite di ieri, si gioca l'altra metà del turno di Coppa Italia. Uno dei due incroci, il derby campano Juve Stabia-Avellino, interessa (alla lontana) l'Inter: sono due delle possibili avversarie agli ottavi di finale.

Cesena-Padova domenica 4 agosto ore 20.30
Juve Stabia-Avellino domenica 4 agosto ore 20.45
Carrarese-Catania 2-1 46? Cherubini, 54? Popovi? (CAT), 89? L. Cerri
Torres-Mantova 1-2 14? Trimboli, 21? Fiori, 74? Goglino (T)

In grassetto le squadre qualificate.