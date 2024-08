Come indossare il foulard di Grace Kelly?

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 4 agosto 2024) Life&People.it Ilè un accessorio intramontabile, capace di conferire un tocco chic a qualsiasi outfit. Intrinsecamente versatile, ha attraversato la storia della moda, adattandosi alle tendenze, grazie a personaggi icone di stile e it-girl. Intramontabile la grazia con cuimostrava con disinvoltura i suoiai rotocalchi, rendendoli un accessorio bramato dalle donne di tutto il mondo. Anche oggi, simbolo di una moda vintage di grande classe, ilsi reiventa per ogni occasione, dimostrando il suo fascino senza tempo. Ma cos’è che rende questo pezzo di tessuto così speciale? Eilper valorizzare al meglio il nostro look? L’eleganza intramontabile diIl, il cui termine deriva dal francese “fazzoletto di seta”, ha subìto una serie di rivisitazioni, pur rimanendo sempre in voga.