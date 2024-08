Chiesa-Inter nel 2025? L’uscita della Juventus dà una certezza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024) La notizia di serata riguarda, accostato all’per ile ora definitivamente scaricato dallaper bocca di Thiago Motta. Il fatto che i bianconeri si siano esposti così crea subito delle certezze, che afferma Sky Sport. USCITA OBBLIGATA – Si è detto che l’può prendere Federicosolo a parametro zero nel. Gli sviluppi di stasera, con lache l’ha ufficialmente messo alla porta con le parole di Thiago Motta, aiutano in tal senso. Marco Demicheli parla dell’esclusione: «Ha il contratto in scadenza nel, il problema è che in questo momento non ci sono offerte concrete per. Era stato pagato molto, cinquanta milioni più bonus per arrivare a settanta. Non c’è una trattativa in piedi per prolungare questo contratto, anzi il giocatore è fuori dal progetto tecnico.