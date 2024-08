Chi è il sollevatore pesi che ballava felice anche se aveva perso alle Olimpiadi?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 4 agosto 2024) Si chiama David Katoatau e il suo nome potrà non dirvi molto. È unche ha rappresentato Kiribati, stato insulare dell’Oceania, a tre edizioni dei Giochi Olimpici. Nella fattispecie, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. In questi giorni è tornato a essere virale sui social per una sua caratteristica meravigliosa: la danza liberatoria che fece a Rio, nonostante la sconfitta. Un gesto, spontaneo, liberatorio e genuino, che per Katoatauuno scopo ben preciso: sensibilizzare l’opinione pubblica sul Climate Change. E su un problema gravissimo di cui poco si parla, l‘innalzamento degli oceani che minacciavano e minacciano tuttora la sua nazione. In quell’occasione, raccontò a Reuters, in una dichiarazione riportata da Time: “La maggior parte dellene non conosce la mia Nazione.