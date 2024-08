Centro prelievi e servizi la battaglia degli ambientalisti | no alla palazzina nel verde dell’ex prato Giordani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Pisogne (Brescia), 4 agosto 2024 – La sezione Legambiente del Basso Sebino Circolo Luciano Pajola , con gli altri circoli del territorio e alcuni cittadini di Pisogne, lancia una petizione per fermare la cementificazione. La difesa riguarda una delle aree verdi della zona di Pisogne, nell’area Ex Totatal, dove è in progetto la nuova Casa di Comunità di Pisogne, che sarà realizzata dell’Asst camuna ao di tutta la bassa valle. La prima ipotesi aveva interessato la sedeGuardia di Finanza, risultata troppo piccola per ospitare tutti iche servono al territorio. Il nuovo edificio verrà realizzato nella zona nord del paese, non troppo distante dallo svincolo della statale 42, tra la chiesa della località Boschetta e il complesso del Villaggiolago. I costi, sostenuti da fondi regionali e del Pnrr, oscilleranno tra 4 e 6 milioni.