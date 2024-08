Casa Bianca i suoi segreti | quante stanze ha e chi l’ha costruita

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 4 agosto 2024) Se c’è un edificio al mondo che è avvolto da un alone di mistero, allora quello è la, la residenza ufficiale del Presidente degli Stati Uniti d’America. In realtà, sappiamo tutto: chicostruito,ha, lo stile architettonico, gli interni. Eppure, negli anni, le leggende metropolitane attorno allasi sono diffuse in modo esponenziale, tanto da scomodare il termine “fake news”. Nell’immaginario comunque, quell’edificio bianco che si trova in Pennsylvania Avenue nasconde una miriade di(come i famosi alligatori, o persino bunker sotterranei). Scopriamo quanto c’è di vero! Chi ha costruito laC’è chi ha sempre sognato di visitare Washington proprio per questo motivo: vedere da vicino la! Il cui candore è quasi abbagliante, oltre al fatto che siamo di fronte a uno degli edifici più riconoscibili al mondo.