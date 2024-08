Canile abusivo sequestrato nel Cagliaritano denunciate 2 donne

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 4 agosto 2024) AGI - Uncon 120 animali stipati in gabbie metalliche in cattive condizioni igienico sanitarie è stato scoperto e smantellato dai carabinieri nelle campagne di Flumini di Quartu (Cagliari). Molti dei cani apparivano denutriti e in pessimo stato di salute. All'operazione in località Santu Lianu, strada comunale Bacca Mandra, hanno partecipato personale dell'Asl di Cagliari-Servizio Igiene e il Nucleo Cities di Cagliari. Gli animali sono stati poi affidati a unautorizzato di Selargius e al Comune di Quartu Sant'Elena-Settore Ambiente, che si occuperà di curarli e di ricollocarli in strutture idonee. Nell'area sequestrata sono presenti anche cumuli di spazzatura.