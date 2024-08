Bertinotti smaschera il giochino di Schlein | quando si ricorda dell' antifascismo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024) «Sbagliatorsisolo in determinate occasioni. Dovrebbe essere la quotidianità. La sinistra alzi la voce sul sociale, dove s'intravede una classe dirigente inadeguata». A dirlo Fausto, ex presidentea Camera e già leader di Rifondazione Comunista. Nel 44esimo anniversarioa strage di Bologna è statoto come i leader di quel tempo ebbero un atteggiamento più che responsabile nell'abbassare i toni. È d'accordo? «Lo scontro tra destra e sinistra, allora, fu durissimo. Peggio ancora negli anni 70. Non c'è stata alcuna convergenza, se non quella repubblicana contro il terrorismo. Il conflitto, anzi, si contraddistinse per una violenza inaudita». I colloqui clandestini tra Almirante e Berlinguer, però, sono una pagina di storia «È una visione edulcorataa storia.