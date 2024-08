Basket Serie B Interregionale Ecco il calendario

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 4 agosto 2024) Debutto interno per Senigallia, Matelica, Civitanova e Loreto Pesaro SENIGALLIA, 4 Agosto 2024 – Uscito ilprovvisorio delladi, che potrà essere modificato su richiesta delle società entro il 24 agosto. Nella prima giornata, il 29 settembre con anticipi sabato 28, la Goldengas Senigallia ospiterà in casa il Teramo, alle 18. Nelle altre partite Roseto-Ozzano, Loreto Pesaro-Recanati, Castel San Pietro-Bramante Pesaro, Matelica-Porto Recanati e Civitanova-Val di Ceppo. Ultima di andata domenica 24 novembre con la Goldengas impegnata in anticipo sabato 23 alle ore 20.30 a Roseto. Il girone di ritorno inizia già la settimana successiva. Ultima giornata delle 22 della stagione regolare prevista domenica 2 febbraio 2025, tutta in contemporanea alle ore 18 con la Goldengas Senigallia che attende la visita del Roseto.