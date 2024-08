Auto distrutte dal fuoco a Lugo Il sospettato domani dal giudice

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Non ha precedenti, da una quindicina d’anni vive acon la famiglia la quale ora però si trova all’estero (il grosso in Marocco, il fratello in Francia). Risiede in un’abitazione non distante dall’ospedale e di recente è stato assunto come operaio da una grande cooperativa agricola romagnola. Questo è quanto: un fantasma insomma Soufiane Nkhili - 29enne di origine marocchina - fino a quando i carabinieri non lo hanno arrestato per duedi fatto inquadrandolo come il possibile piromane che per due mesi ha tormentato. Sedicidalle fiamme e una sola domanda: perché? Sembra che informalmente il giovane si sia lamentato del fatto di non essere stato aiutato abbastanza dallo Stato. Ma non è detto che questo sia il movente. Anzi: sulla carta il 29enne potrebbe persino negare di essere lui il piromane notturno super-ricercato.