Anticipazioni Endless love dal 5 al 9 agosto 2024 | Kemal e Asu si fidanzano

(Di domenica 4 agosto 2024) Grandi colpi di scena e novità inaspettate caratterizzeranno la prossima settimana di programmazione di, come si evince dalledella soap opera turca dal 5 al 9. Innanzitutto, Ozan affronterà Nihan e le chiederà spiegazioni per le sue calunnie contro Zeynep, mentre Emir consiglierà al cognato di scappare lontano con la moglie. Poco dopo, Ozan, per tutelare il bambino di Zeynep, le chiederà di sottoporsi ad un test di paternità. La ragazza sembrerà contraria, ma poi Emir le suggerirà di fare l'esame e le prometterà che farà in modo che la paternità risulti di Ozan. L'imprenditore, inoltre, farà un patto con Zeynep affinché convinca suo marito a scappare con lei, mentre Tufan scoprirà che Hakki si è trasferito in una villa vicina a quella di Mujgan.