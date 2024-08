Zerbin | Girona ottima squadra ma potevamo fare di più Darò tutto per il Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 3 agosto 2024) Alessiocommenta la sconfitta delcontro il. Il calciatore azzurro parla del lavoro con Conte e del suo futuro nel club. Alessioè intervenuto ai microfoni di Radio CRC nel post partita di, commentando la sconfitta per 0-2 degli azzurri contro laspagnola.analizza la sconfitta contro ilha dichiarato: “Loro sono un’, non a caso parteciperanno alla Champions League. Era una partita assolutamente di livello. Noi stiamo lavorando tanto, possiamoancora meglio. Siamo all’inizio di un ciclo e sappiamo che possiamodi più perché perdere non è mai bello però siamo sulla strada giusta.” Il futuro die il lavoro con Conte Sul suo futuro,ha affermato: “Spero di poter far parte di questo ciclo il più possibile, questo lo decideremo poi insieme.