Volley De Giorgi non si fida | Il Giappone è molto forte in difesa non esistono quarti facili

(Di sabato 3 agosto 2024) Un’Italia straordinaria batte 3-1 (25-15 25-18 24-26 25-20) la Polonia e si qualifica da prima del ranking combinato per idi finale delle Olimpiadi 2024 dimaschile. Prestazione di grandissimo livello per i ragazzi allenati da Fefè De, che battono i campioni continentali in carica dimostrando sia un livello eccelso di pallavolo, sia una reazione mentale da grande squadra nel quarto set. Dopo aver perso il terzo parziale gli azzurri infatti tengono alta la concentrazione, salgono ancora di qualità e piegano la resistenza dei polacchi. I primi due set sono un’autentica lezione di pallavolo, con il sestetto italiano che lavora benissimo a muro, difende quasi tutto e in attacco è sempre puntuale. Scatenati Yuri Romanò e Alessandro Michieletto, autori entrambi di una partita davvero stellare.