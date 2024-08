Vela | Lorenzo Brando Chiavarini scivola fuori dalla top 10 dopo sei regate alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Una giornata non facilissima per. L’azzurro, impegnatodi Parigi 2024 nella specialità laser maschile di, ha collezionato nelle dueodierne due piazzamenti molto lontani dal vertice,ndo al momentotop 10 necessaria per centrare la Medal Race. Il velista nello specifico ha inaugurato la giornata con una diciassettesima posizione, recuperandoventicinquesima casella segnatail primo mark. Più negativa invece la seconda uscita, in cui il trentenne romano è gravitato nelle retrovie fin dbattute iniziali arrivando al traguardo per ventisettesimo, piazzamento poi scartato come da regolamento. Ad oggioccupa la tredicesima posizione della classifica generale con 73 punti netti, gli stessi del croato Filip Jurisic, dodicesimo.