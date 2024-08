Vannacci è stato prosciolto nel caso delle sue spese a Mosca | Sono grato che la verità sia emersa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 agosto 2024) «Ho sempre agito nel massimo rispettoleggi e con il solo intento di rappresentare al meglio il nostro Paese.che lasiae che la mia integrità sia stata confermata». Con queste parole e allegando un decreto del sottocapo simaggiore della Difesa, Robertomostra al pubblico dei social l’esito dell’inchiesta aperta a suo carico per lefatte mentre era in servizio a. «Lomaggiore della Difesa ha riconosciuto la non sussistenza di alcun tipo di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, a carico del sottoscritto, in merito alle attività svolte in qualità di addetto alla Difesa, pro-tempore, presso la sede diplomatica di». L’europarlamentare eraaccusato di utilizzo improprio dell’auto di servizio erisorse economiche durante il suo incarico all’ambasciata in Russia.