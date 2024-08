Un viale nuovo | alberi giù e più parcheggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Pista ciclabile,in linea, percorso pedonale protetto. La giunta Serfilippi presenta ilprogetto perDante Alighieri: previsto l’abbattimento di 6-7 pioppi dichiarati pericolosi, "come certificato – cosi dicono gli amministratori – da una relazione dell’agronomo comunale". I pioppi saranno sostituiti con altre piante che non intralceranno la creazione dei nuovi 14-16 posti auto previsti trtra via Bramante aBattisti. Il lavori dovrebbero partire entro la fine dell’anno e finire prima dell’estate 2025. "Siamo riusciti ad individuare – annuncia con l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari – una soluzione di mediazione tra le esigenze di sicurezza dei residenti e quella degli operatori commerciali". Costo complessivo del progetto 450mila euro dei quali 300mila euro dovrebbero arrivare dal bando regionale per la sicurezza stradale.