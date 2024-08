Un giovane straordinario Matteo corona il sogno | Anch’io faccio parte della centrale dei bus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Livorno, 3 agosto 2024 – “Abbiamo parlato di autisti, manutenzioni di bus e linee. Ma sono cose riservate, di più non posso dirle".Simoncini è un ragazzo autistico di 21 anni. Maturità al liceo Cecioni di Livorno e una grande passione: gli autobus.conosce a memoria tutte li linee cittadine, le fermate, gli orari. Una memoria formidabile che da ieri è al servizio proprio di Autolinee Toscane, il colosso che gestisce il trasporto pubblico nella nostra regione. "Mi hanno dato una divisa – dicecon orgoglio – l’hanno fatta apposta per me. Sono molto felice perché in ufficio mi hanno accolto bene. Ringrazio Emiliano Cipriani, la tutor Lisa Biliotti e la psicologa Arianna che mi accompagnano". Perché il percorso che sta facendoha dell’incredibile, è senza precedenti, almeno a Livorno.