Trump accetta duello tv con Harris su Fox il 4 settembre

(Di sabato 3 agosto 2024) Donaldha annunciato di aver acconsentito alla proposta di Fox News di tenere un dibattito tv in diretta contro la vicepresidente Kamalail 4: lo scrivesulla sua piattaforma Truth Social, rilanciata dalla stessa Fox News. Il, ha detto, potrà avvenire in Pennsylvania, anche se non ha fornito un luogo. "Ho dato il mio assenso a Fox News per tenere un dibattito con Kamalamercoledì 4", ha scritto. "Il dibattito in precedenza era fossato contro Sleepy Joe (il nomignolo affibbiato daa Joe Biden, ndr) su Abc, ma è stato cancellato in quando Biden non parteciperà".