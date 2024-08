Raffaella Carrà nessun figlio ed un’eredità multimilionaria | ecco chi spende i suoi soldi oggi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 3 agosto 2024)non ha mai avuto figli, non può che essere interessante sapere a chi sia andata la sua ricchissima eredità. A distanza di tre anni dalla sua morte il ricordo diresta sempre vivo, ma non potrebbe essere altrimenti visto il grande successo che è riuscita a ottenere nel corso della sua carriera. Nonostante la popolarità, lei era davvero riservatissima, per questo nell’ultimo periodo in pochissimi erano riusciti a vederla ed erano a conoscenza della malattia ai polmoni che l’aveva colpita e che si è rivelata fatale. Lei non voleva infatti far vedere come il cancro l’avesse cambiata anche fisicamente.è rimasta nella storia della Tv – Foto ANSA – Cityrumors.