Raccolta funghi C’è il servizio di controllo

(Di sabato 3 agosto 2024) Raccogliereè un’attività bellissima che regala tante soddisfazioni. Trovare un porcino o un finferlo, tanto per citare i più comuni, è emozionante e mangiare a tavola iraccolti nel corso di una bella passeggiata, magari con amici o con la famiglia, è molto soddisfacente. Ma ibisogna riconoscerli perché l’ingestione di quelli velenosi può essere anche letale e, purtroppo, i casi di morte non sono così rari. A questo proposito torna operativo, dal 1° agosto al 31 ottobre, l’Ispettorato Micologico di Ats Montagna, ildi riconoscimento dispontanei freschi. "In questo modo è possibile consumare iraccolti in piena sicurezza – dicono da Ats – dopo ileseguito da esperti micologi".