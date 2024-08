Parigi 2024 Magi ' dopo premio Iba a Carini Meloni si vergogni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - “Non solo la polemica su Imane Khelif è costruita su una gigantesca fake news. È una fake news premiata da Putin attraverso l'Iba guidata dal russo Umar Kremlev, che ha deciso di premiare in denaro Angela. Ora, chi ha cavalcato questa bufala putiniana per lanciare i soliti banali strali omofobi contro teoria gender e cultura woke, non si vergogna nemmeno un po'? E chi è andato a stringere mani e ad accarezzare guance, tipo Giorgia, non si vergogna nemmeno un po'? La verità è che questa premier, questo governo e questa destra stanno isolando l'Italia anche nello sport, rimediando una sequenza di figuracce olimpiche da record del mondo”. Lo scrive su twitter il segretario di Più Europa, Riccardo