Panico in spiaggia fulmine cade tra gli ombrelloni | feriti e bagnanti sotto choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 3 agosto 2024) Dramma ininad Alba Adriatica, comune italiano di 13 113 abitanti della provincia di Teramo, in Abruzzo. Ancora frammentarie le informazioni, ma a quanto riportano alcuni quotidiani sembra che iabbiano sentito un boato intorno alle 12. Inizialmente pare in pochi abbiano capito cosa fosse successo. >> “L’hanno fatta fuori”. Olimpiadi, decisione improvvisa della Rai: sparita dopo le polemiche. C’è il collega al suo posto Poi la verità: unera caduto tra glidellalibera tra le concessioni Piccolo chalet e Copacabana: a quell’ora c’era tantissima gente al mare (in questo sabato molto caldo). Sulla sabbia ilha scavato una specie di buca. Sul posto la polizia per le indagini. Alba Adriatica,in: una donna ferita A spiegare cosa successo è il sito iltrafiletto.it.