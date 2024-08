Olimpiadi Settebello tsunami! Romania travolta 18-7 dagli azzurri

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2024) Una vittoria ampiamente prevedibile alla vigilia ma non per questo meno importante. L’Italia di pallanuoto continua a raccogliere successi e consensi alledi Parigi 2024. I ragazzi delliquidano con semplicità lacon il largo punteggio di 18-7 mantenendo la testa del girone. Iltornerà in acqua lunedì, alle 15:10, contro la Grecia: una vittoria permetterebbe aglil’accesso ai quarti da prima del girone e, sulla carta, un’avversaria più abbordabile. Il tabellino di Italia-18-7 Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Velotto, Gianazza 1, Fondelli 3, Condemi 3, Renzuto Iodice 1, Echenique 1, Presciutti 2, Bruni 2, Di Somma 1, Iocchi Gratta 3, Nicosia. All. Campagna: Tic, Iudean, Lutescu 1, Fulea, Neamtu, Prioteasa, Tepelus, Oanta, Colodrovschi 3, Georgescu 2, Oltean, Vancsik 1, Dragusin. All.