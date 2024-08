Nuoto vasca lunga | Martina De Guglielmo qualificata ai Campionati Italiani Junior Cadetti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’importante percorso di crescita della nuotatriceDeche si allena alla piscina Open Sky di Calvi ed è tesserata con la società Sky Sporting. La classe 2009, dopo la positiva esperienza ai ‘’ incorta di marzo si èanche per gli assolutiinnei 400, 800 e 1500m, nella specialità stile libero che si disputeranno a Roma nel suggestivo scenario del Foro Italiano dal 5 al 9 agosto. La De, grazie all’ottimo lavoro posto in essere insieme al suo allenatore Antonio Palmiero ha ottenuto la qualificazione dopo aver conseguito i tempi necessari nel campionato regionale. Nei 400m stile libero ha conquistato il pass per il Foro Italico fermando il cronometro a 04’28.96 (categoriaes) mentre negli 800m ha chiuso la sua gara con il tempo di 09’13.