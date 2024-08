MotoGP gara sprint GP Gran Bretagna oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Il circuito di Silverstone torna palcoscenico del campionato di. Il motomondiale affronta qui ilPremio di, decimo round della stagione. Il paddock ha appena concluso la pausa estiva, fermandosi tre settimane dopo l’appuntamento tedesco. Francesco Bagnaia, che nell’ultimo round aveva perfezionato il sorpasso su Jorge Martin, si presenta a Silverstonenuovo leader del mondiale e tenterà di prendere il largo proprio questo fine settimana. Si tratta di un fine settimana speciale per tutti i team che,da tradizione, correranno con delle livree speciali ‘retrò’. VAI ALLATESTUALE I primi punti del weekend sono messi in palio dalla, in scena il pomeriggio di sabato 3 agosto. I semafori si spegneranno alle 16:00 italiane, dando il via a dieci giri di intensa