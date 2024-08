Montelago Celtic Festival quattro denunce e 51 segnalati durante l’ultima edizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Colfiorito (Macerata), 3 agosto 2024 – Denunciatepersone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti inoltrealle Autorità amministrative 51 giovani (di cui 4 minorenni) in qualità di consumatori. È il bilancio dei controlli relativi alla manifestazione "” dei carabinieri della Compagnia di Camerino con l'ausilio del Nucleo cinofili di Pesaro. In totale i militari dell'Arma nella fasi di filtraggio dell'evento hanno identificato centinaia di persone e sequestrato complessivamente 278 spinelli, 340 grammi di mariujiana, 134 di hashish, 2 di cocaina, 4 di speed, 4 di ketamina e 5 di Mdma. La manifestazione, che ha visto impegnati circa 100 militari della Benemerita alternatisi sul posto unitamente ad altre forze di polizia, si è conclusa senza problematiche di rilievo.