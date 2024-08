LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Italia quinta nel Team Event Giappone-Francia 3-2 per l’oro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.41 Si va al Golden Score in questa sfida tra Takaichi e Agbegnenou. 18.40 Match ad alta intensità in questa categoria dei -70 kg, con Takaichi che sta cercando di far valere le proprie prese. 18.34 E adesso nella sfida dei -70 kg ci sarà tra Agbegnenou e lase Takaichi. 18.33 INCREDIBILE! Gaba riapre la Finale, Abe sconfitto, con l’ippon sul due-volte olimpico. 3-2, ma ora latorna in vita. 18.30 Interruzione in questo match tra Abe e Gaba, sangue dal naso delse. 18.28 Un incontro di un’intensità pazzesca tra Abe e Gaba, entrambi stanno boccheggiando. 18.24 Abe vicinissimo all’ippon, con uno splendido ribaltamento nel Golden Score. 18.22 Secondo shido per Gaga, attenzione! Si va al Golden Score. 18.20 Arriva lo shido a Gaba e ad Abe, situazione di grande equilibrio. 18.