Legnano Piano del traffico approvato | spazio a critiche e osservazioni

(Di sabato 3 agosto 2024)(Milano), 3 agosto 2024 –in via definitiva, ora sarà sottoposto al vaglio del giudizio dei legnanesi. Al quale sarà descritto e spiegato dalla Giunta attraverso una serie di incontri nei quartieri, il cui calendario sarà reso noto a fine agosto. Stiamo parlando del nuovogenerale del, il Pgtu, che punta a rivoluzionare sia la viabilità sia le regole della sosta in città, incoraggiando allo stesso tempo la mobilità dolce e le zone pedonali. Prossimo passaggio sarà ora quello della presentazione delleda parte di comitati, cittadini e le altre realtà cittadine. La scadenza per presentare quindi suggerimenti,è stata estesa al 30 settembre. Passaggio ultimo finale, l’approvazione del Pgtu – aggiornato e integrato con le eventuali– in Consiglio comunale.