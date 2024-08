La verità sul ricovero Fedez di nuovo in ospedale la mamma rompe il silenzio sui motivi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 3 agosto 2024) Sul malore che costrettoalinfa luce ladel cantante, Annamaria Berrinzaghi. Sui social il cantante ha già fatto sentire la sua voce per due volte. La prima volta ha detto: “Purtroppo, a causa di un malore improvviso, sono costretto ad annullare il concerto di questa sera a Gallipoli. Mi dispiace tantissimo, ma devo pensare alla mia salute. Grazie a tutti per il vostro affetto e supporto”. >> “Uno scandalo”. Imane Khelif, scatta la protesta. E ora si mette male per la pugile: cosa sta succedendo La seconda: “Ciao a tutti, intanto ci tengo a ringraziare tutto lo staff del Pronto Soccorso dell’Perrino di brindisi. In secondo luogo mando un abbraccio a tutte le persone che ieri sera erano presenti al Praja di Gallipoli.