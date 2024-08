La raccolta del fiorume in Pratomagno la prima volta in appennino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Arezzo, 2 agosto 2024 – Si è sin questi giorni ladelinper il progetto LIFE Shep for Bio, un evento che si svolge per lain Appenino grazie a Dream Italia. Ilè un miscuglio di semi di elevato pregio naturalistico, intenzionalmente prodotto e raccolto a partire da un prato naturale donatore, attraverso trebbiatura diretta del fieno che serve per ripristinare praterie impoverite, per la conservazione della natura. Si tratta di una tecnica affermata da tempo ma che è stata applicata per laine nel contesto LIFE Shep for Bio.