La batteria di Chituru Ali alle Olimpiadi | avversari corsia orario 100 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)Ali ha conosciuto la composizione della suadei 100di Parigi 2024. Il velocista comasco è arrivato a sapere qualitroverà sulla pista dello Stade de France, lain cui correrà e l’esatto di gara. L’azzurro farà il proprio debutto ai Giochiore 12.04, quando andrà in scena la seconda: correrà nella scomoda1, forte del personale di 9.96 siglato a Turku un mese e mezzo fa.Ali andrà a caccia della qualificazionesemifinali, riservata ai primi tre classificati delle otto batterie e ai tre migliori tempi di ripescaggio. Il miglioro è il sudafricano Benjamin Richardson, 9.86 di stagionale schierato in6 (il suo tempo è stato siglato in altura, poi non si è confermato). Sarà un turno decisamente tosto, dove spicca il keniano Ferdinand Omanyala, autore di un roboante 9.