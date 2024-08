Judo Teddy Riner trascina alla Francia all’oro nella prova a squadre Giappone ancora sconfitto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Una conclusione trionfale per ladelin questi Giochi Olimpici di Parigi. Sul tatami del Grand Palais Éphémère la grande sfida per l’oro contro il, rivincita di quello che accadde tre anni fa a Tokyo, si è concretizzata efine i padroni di casa hanno replicato il successo a Cinque Cerchi. Un atto conclusivo palpitante in cui le emozioni non sono mancate e la compaginese ha di che rammaricarsi, essendosi trovata in una condizione di vantaggio in una fase della Finale. Nel primo incontro, quello valido per la categoria dei -90 kg, Sanshiro Murao si è imposto con un ippon dopo 9? del Golden Score, grazie a uno splendido ribaltamento di Maxime-Gael Ngayap Hambou. Incredibile però quanto accaduto nel secondo match, della categoria dei +70 kg femminili.