James Rodríguez bocciato in Italia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 3 agosto 2024) Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A:volvió a mostrar su mejor fútbol en la Copa América. El centrocampista cafetero, de 33 años, lideró a su amada Colombia hasta la final, donde se quedaron a un solo paso de besar la gloria. La Argentina de Leo Messi se llevó el título, pero el ex del Real Madrid ganó el trofeo al Mejor Jugador del Torneo. El futbolista, actualmente de vacaciones tras la cita en Estados Unidos, sigue esperando la rescisión de su contrato con el São Paulo, donde declaró que las cosas no salieron como él esperaba y por eso decidió probar suerte lejos de Brasil. Tras su excelso nivel en la Copa América, un regreso a Europa se intuye más que probable. Una de las opciones, además de un regreso a LaLiga, era probar suerte en el Calcio. Se le vinculó a la Lazio.