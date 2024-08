Inzaghi trasforma Pisa-Inter nell’amichevole degli esperimenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024)è stata affrontata dacon delle scelte decisamente particolari. Fin dalle scelte dei titolari il tecnico ha deciso di sperimentare. APPROCCIO DIFFERENTE –, si sa, non è un tecnico che ama particolarmente sperimentare. Nemmeno in amichevole, dove ruoli e compiti solitamente sono sempre molto simili a quelli delle gare ufficiali. Non è stato così per. Una sfida in cui il tecnico praticamente ha deciso di sperimentare in lungo e in largo. Coi titolari e coi cambi. SCELTE CHE PARLANO – Non possiamo sapere quanto questa decisione sia stata influenzata dall’infortunio di Taremi, l’unico riferimento offensivo rodato a disposizione. Fatto sta cheha preso una serie di decisioni inusuali. A cominciare dalle scelte dei titolari. L’allenatore ha confermato i due giovani a cui sta dando fiducia, Fontanarosa e Kamate.