Indietro fino ai ’Giorni di Azzolino’ La rievocazione si tuffa nel Medioevo

(Di sabato 3 agosto 2024) Il centro storico di Grottazzolina per tre giorni tornerà all’anno 1225 in occasione dellastorica giunta quest’anno alla sua 26esima edizione ‘I giorni di. E’ stato presentato ieri nella sala consiliare il programma della manifestazione che racconta le vicende con cui l’allora Cripta Canonicorum venne conquistata dal Azzo VII d’Ete prendendo il nome di Gruptae Aczolini, verranno raccontate da oggi al 5 agosto con numerose iniziative culturali, taverne medioevali, gruppi storici che simuleranno battaglie, concerti, mercatini e molto altro ancora. "Come ogni anno ci sono momento consolidati e novità – spiega Bernardo Bacalini, presidente dell’Entestorico –.