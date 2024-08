Incendi a Roma | dal Pigneto ad Anagnina venerdì di fuoco

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – Uno è divampato nel pomeriggio di2 agosto in uno stabilimento nei pressi di via del Casal Ferranti. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre di vigili del, carabinieri, polizia locale, Servizio Giardini e Protezione Civile diCapitale ed è stato attivato il monitoraggio dell’aria da parte di ARPA Lazio. Le raccomandazioni Si raccomanda, a titolo precauzionale, alla popolazione presente o in transito nella zona interessata (Municipio VII) di: – non sostare nei pressi dell’area interessata dall’o; – mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; – non utilizzare al momento i condizionatori d’aria a presa esterna; – in caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112, per informazioni la Sala Operativa h24 della Protezione Civile al numero verde 800 854 854.